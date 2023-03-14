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НовостиПроисшествия14 марта 2023 8:58

В Белгородской области в результате ДТП погибла женщина

Автомобилистка не справилась с управлением
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Женщина погибла в ДТП под Белгородом.

Женщина погибла в ДТП под Белгородом.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 14 марта, около 6:35 утра в Старооскольском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на автодороге «Старый Оскол-Сорокино-Нижнеатаманское» 38-летняя автомобилистка на высокой скорости не смогла справиться с управлением транспортного средства.

В результате автомобиль «Лада Гранта», которым управляла белгородка, съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, женщина от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.