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НовостиПроисшествия14 марта 2023 8:09

В Белгородской области силовики пресекли транзит крупной партии наркотиков

Злоумышленник пытался перевезти мефедрон из Украины в Дагестан
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который пытался перевезти около четырех килограммов синтетического наркотика из Украины в Дагестан через наш регион. Злоумышленник впоследствии планировал сбыть его в Махачкале бесконтактным способом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ракинятнский районный суд признал злоумышленника виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.