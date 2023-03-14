В Белгородской области силовики пресекли транзит крупной партии наркотиков

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который пытался перевезти около четырех килограммов синтетического наркотика из Украины в Дагестан через наш регион. Злоумышленник впоследствии планировал сбыть его в Махачкале бесконтактным способом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ракинятнский районный суд признал злоумышленника виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.