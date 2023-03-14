В трех селах Белгородской области приступили к строительству сетей уличного освещения

Вячеслав Гладков рассказал о старте работ по строительству сетей наружного освещения в Борисовском районе. Уличные фонари появятся вдоль региональной автодороги Зозули – Грузское – Байцуры. Протяженность сетей составит 10,4 км.

В селе Зозули планируется сделать свет по улице Советской, протяженность линии составит 2,5 км. В Грузском - 5,9 км сетей построят по улице Ищенки и на части улицы Понизовье, в Байцурах – 2,1 км по улице Молодежной. Общий объем финансирования составит 45 млн рублей.

Подрядчики уже установили 237 опор. В ближайшее время приступят к земляным работам: прокладке кабельной линии, устройству проколов, установит шкафы управления. Срок завершения работ по контракту – август 2023 года.

- Я рад, что стараемся выполнить те обещания, которые брали перед вами, дорогие друзья. У нас один из самых благоустроенных регионов. Но, конечно, нельзя сказать, что весь объем работ завершен. Работы еще много. Еще раз повторюсь: будем стараться делать все, чтобы выполнить взятые на себя обещания, - отметил Вячеслав Гладков в утреннем посте.

В Белгородской области в этом году планируют построить 52,7 км сетей наружного освещения. Они появятся в 20 населенных пунктах региона. На это выделено более 200 млн рублей.