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НовостиОбщество14 марта 2023 6:52

Белгородская область получила 20 автомобилей скорой помощи

Машины, по просьбе региона, выделили в Минпромторге
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В конце прошлого года регион получил 29 машин скорой помощи.

В конце прошлого года регион получил 29 машин скорой помощи.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще 20 новых машин скорой медицинской помощи получила Белгородская область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети. Специализированные транспортные средства предоставили по просьбе региональных властей.

- Обращались к Минпромторгу, в Правительство Российской Федерации о необходимости выделения Белгородской области дополнительных автомобилей скорой помощи. Только что получили 20 таких автомобилей. Я очень рад, что и правительство помогает, что у нас есть возможность оказать срочную неотложную медицинскую помощь тем, кому в данный момент она требуется, - отметил глава Белгородской области.

Отметим, в 29 новых машин для работы «скорой» регион получил в конце прошлого года. Их распределили по девяти муниципальным образованиям области.