Белгородские росгвардейцы получили государственные награды

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде начальник регионального Управления Росгвардии Дмитрий Мещерин вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Генерал-майор полиции отметил, что что благодаря профессиональным действиям росгвардейцев во время выполнения задач в зоне проведения СВО в результате воздушной оптико-электронной разведки были обнаружены и уничтожены опорные и наблюдательные пункты противника.

Указом Президента награждены военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии, в числе которых сотрудники отделения эксплуатации беспилотных летательных аппаратов - за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, ряд сотрудников был награжден ведомственными наградами и грамотами.