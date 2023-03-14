Ночью 14 марта над Белгородом сработала система ПВО

Белгородка, пострадавшая 13 марта, находится в реанимации. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Над Белгородом и Белгородским районом ночью 14 марта сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что администрации проводят подомовой обход и, если есть разрушения, сразу начнутся восстановления.

- Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву, написал Вячеслав Гладков в соцсети.

Напомним, вчера, 13 марта, над областным центром и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадала 37-летняя белгородка. Женщину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу и провели операцию.