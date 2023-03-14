В Белгороде суд приговорил к 7,5 годам условно экс-главу бюро МСЭ за взятки

Виновная также выплатит штраф в размере 1 млн рублей. Фото: "КП" Архив

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли преступную деятельность жительницы Белгородской области. Сообщается, что женщина, занимая руководящий пост, помогала незаконным образом оформлять инвалидность.

Как выяснило следствие, бывший руководитель бюро № 11 ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области», причастна к получению взяток на сумму 360 тысяч рублей, что квалифицируется крупным размером.

Свердловский районный суд Белгорода признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 1 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.