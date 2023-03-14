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НовостиПроисшествия14 марта 2023 5:10

В Белгороде суд приговорил к 7,5 годам условно экс-главу бюро МСЭ за взятки

Бывший медработник раздавала незаконные группы по инвалидности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Виновная также выплатит штраф в размере 1 млн рублей.

Виновная также выплатит штраф в размере 1 млн рублей.

Фото: "КП" Архив

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли преступную деятельность жительницы Белгородской области. Сообщается, что женщина, занимая руководящий пост, помогала незаконным образом оформлять инвалидность.

Как выяснило следствие, бывший руководитель бюро № 11 ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области», причастна к получению взяток на сумму 360 тысяч рублей, что квалифицируется крупным размером.

Свердловский районный суд Белгорода признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 1 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.