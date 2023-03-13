Белгородское село Теребрино подверглось обстрелу со стороны Украины

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 марта, обстрелу со стороны Украины подверглось село Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено 2 машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на месте происшествия находятся все оперативные службы. Продолжается подомовой обход обстрелянной территории.