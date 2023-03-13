14 марта в Белгородской области потеплеет до +10 градусов

В данный момент из-за плюсовых температур лед потерял свою прочность, выход на него чрезвычайно опасен. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 5-10 градусов тепла. В Белгороде ночью от ноля до -2 градусов, днем от +6 до +8 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Водителям рекомендуют соблюдать меры личной безопасности. Будьте более внимательны и осторожны за рулем. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Также, белгородские спасатели просят жителей области не посещать водные объекты региона и не выходить на лед. В данный момент из-за плюсовых температур лед потерял свою прочность, выход на него чрезвычайно опасен. В сложившейся ситуации родителей просят не пускать детей на водоемы региона и не оставлять их без присмотра.

В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.