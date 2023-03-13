Под Белгородом мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в полицейского

Злоумышленнику «светит» до пяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 марта участковому ОМВД России по Корочанскому району поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка на улице находится местный житель, который держит в руках предмет, похожий на пистолет. Полицейский незамедлительно выехал по указанному адресу. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина агрессивно отреагировал на прибытие стража порядка. Когда полицейский вышел из автомобиля, злоумышленник выстрелил в него из аэрозольного пистолета, после чего закрылся в доме. Участковый сообщило случившемся руководству.

Местного жителя задержала прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, а полицейского доставили для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение. В соответствии с ч.1 ст. 318 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.