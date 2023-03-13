По поручению губернатора с жителями белгородского села Севрюково обсудили открытие магазина

По поручению главы региона с жителями Севрюково была организована встреча. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии губернатора Белгородской области, которая транслировалась на региональных каналах 9 марта, к Вячеславу Гладкову обратилась жительница села Севрюково. Женщина рассказала, что в населенном пункте нет магазина: последний закрылся несколько лет назад.

С тех пор для селян организована работа автолавки, в которой они могут приобрести продукты питания, а также заказать непродовольственные товары.

По поручению главы региона с жителями Севрюково была организована встреча. Вопрос отсутствия магазина с ними обсудил первый заместитель главы администрации Белгородского района Дмитрий Рудев.

На сегодняшний момент людей не устраивает график подвоза, а также цены на продукты. По результатам встречи представителей районной администрации с местными жителями было принято совместное решение об увеличении количества дней работы автолавки. Кроме того, стороны договорились о формировании стабильного уровня цен. Муниципалитет продолжает поиск торговых сетей или отдельных предпринимателей, которые смогут открыть магазин в населенном пункте.

Напомним, что на прямую линию с Вячеславом Гладковым поступило около 1200 вопросов и обращений. Все они находятся на контроле, каждому жителю предоставят ответ.

- По всем вопросам, на которые не успел ответить в прямом эфире, постараемся максимально быстро дать ответы. Все они находятся на контроле, и, конечно, постараемся быстро решить те из них, которые можно, исходя из технических условий, наличия финансовых ресурсов и других возможностей. Или будем ставить в план, но обязательно предоставим всю необходимую информацию, по которой заявляется тот или иной вопрос, - заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.