Белгородский «Салют» проведет в Кисловодске пять матчей

Сегодняшняя игра с подмосковным клубом начнется в 16:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Стало известно расписание контрольных матчей с участием белгородского «Салюта» на втором сборе в Кисловодске. 13-го марта наши парни сыграют со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, 14 марта – с дублем махачкалинского «Динамо», 17 и 23 марта – с «Муромом», 20 марта – со «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска.

Сегодняшняя игра с подмосковным клубом начнется в 16:00. Отметим, что ворота «Знамени Труда» защищает белгородец Артём Герасимов, выступавший за нашу команду. Он сыграл за «Салют» 19 матчей.

В межсезонье орехово-зуевцы сыграли 11 матчей. В них они победили московскую «Родину-Медиа» (3:2), егорьевский УОР №5 (3:2), балашихинский «СШОР Метеор» (6:0), владимирское «Торпедо» (2:1) и махачкалинское «Динамо-2» (2:1), сыграли вничью с «Ростовом-М» (1:1), а также уступили «Балашихе» (0:1), ставропольскому «Динамо» (0:2), нальчикскому «Спартаку» (0:1), «Алании-2» (1:2) и «Мурому» (0:1).