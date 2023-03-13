43 белгородца попались на пьяной езде 11 и 12 марта

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1801 нарушение Правил дорожного движения на белгородских дорогах. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

От управления отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 13 ранее лишенных права управления. Один из автолюбителей повторно сел за руль в пьяном виде.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 178 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 304 материала.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 86 водителей. Также составлен 81 административный материал в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 17 - за выезд на встречную полосу.