Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:21

18 пожаров произошло в Белгородской области с 6 по 12 марта

Два человека погибли, 25 пришлось эвакуировать
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

За прошедшую неделю на территории Белгородской области ликвидировано 18 пожаров. К сожалению, погибли два человека. 25 человек огнеборцы эвакуировали из задымленных помещений. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС России по региону.

Силы и средства подразделений МЧС России реагировали на ДТП 22 раза, сотрудники спасательного ведомства два раза применили специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент для извлечения пострадавшего и погибшего из повреждённых транспортных средств. Взрывотехники поисково-спасательной службы ликвидировали шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Пожарные и спасатели региона призывают соблюдать правила безопасности. В случае возникновения пожара срочно сообщайте о происшествии по телефону «101» или «112».