Белгородские легкоатлетки завоевали семь наград в Пензе

Дарья Глотова (справа). Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

В Пензе состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионы для России» среди юношей и девушек 2008-11 г.р. В активе белгородских спортсменок семь призовых мест.

Анастасия Глотова стала лучшей в беге на 3000 м и финишировала третьей на дистанции 1500 м. Диана Филатова в беге на 1000 метров стала второй, а на 800-метровке – третьей.

София Медведева завоевала серебро в беге на 2000 м с препятствиями, а Арина Крылатова - в прыжках в высоту. Дарья Рачвак замкнула тройку сильнейших в беге на 800 м. Она уступила победительнице и серебряной призерке четыре и одну сотую секунды соответственно.

Тренируют спортсменок Л. Прокофьева, Е. Зенина и В. Нерубенко.