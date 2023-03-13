Из ДНР вернулись четыре бригады белгородских медиков

Несколько дней назад вернулись четыре бригады наших медиков из Донецкой Народной Республики, где уже в составе республиканского центра медицины катастроф они получали практику работы в жестких условиях. Об этом в VK проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- После непрекращающихся обстрелов ДНР оказывали помощь, перенимали необходимые навыки. К сожалению, ситуация у нас тоже остаётся пока достаточно напряженной и оперативность и профессионализм медиков, работающих в жестких, практически боевых условиях, очень для нас важен, - отметил Вячеслав Владимирович.