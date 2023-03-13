Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 марта 2023 8:05

Из ДНР вернулись четыре бригады белгородских медиков

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Несколько дней назад вернулись четыре бригады наших медиков из Донецкой Народной Республики, где уже в составе республиканского центра медицины катастроф они получали практику работы в жестких условиях. Об этом в VK проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- После непрекращающихся обстрелов ДНР оказывали помощь, перенимали необходимые навыки. К сожалению, ситуация у нас тоже остаётся пока достаточно напряженной и оперативность и профессионализм медиков, работающих в жестких, практически боевых условиях, очень для нас важен, - отметил Вячеслав Владимирович.