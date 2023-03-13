Почти 20 тысяч электронных детских медсправок выдали в Белгородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области справку ребенка можно отправить учителю сразу из кабинета врача. После оформления документа специалист передаст данные в систему «Виртуальная школа», где их увидит медработник учебного заведения и преподаватель. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отправить онлайн можно справки об освобождении от занятий и эпидокружении. Сервис не только упрощает работу с документами учителям и родителям, но и защищает от фальсификации.

При этом бумажные экземпляры больше не нужны, поэтому родители могут не писать учителям или воспитателям, а преподаватели – не тратить свое время на занесение информации в систему. Также при необходимости можно с легкостью получить подробную информацию о количестве отсутствующих по болезни, как в классе, так и в целом по школе.