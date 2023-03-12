Белгородец может лишиться свободы за публикацию обнаженных фото подруги

Белгородец попал под уголовное дело за публикацию обнаженных фото подруги. Фото: "КП" Архив

В отношении 40-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, в январе этого года мужчина опубликовал на своей странице в одной из соцсетей фотографии знакомой девушки в обнаженном виде. Изображения стали доступны неограниченному количеству пользователей, что нарушило неприкосновенность частной жизни пострадавшей.

Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Расследование уголовного дела продолжается.