Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 15:14

Белгородец может лишиться свободы за публикацию обнаженных фото подруги

Расследование уголовного дела продолжается
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец попал под уголовное дело за публикацию обнаженных фото подруги.

Белгородец попал под уголовное дело за публикацию обнаженных фото подруги.

Фото: "КП" Архив

В отношении 40-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, в январе этого года мужчина опубликовал на своей странице в одной из соцсетей фотографии знакомой девушки в обнаженном виде. Изображения стали доступны неограниченному количеству пользователей, что нарушило неприкосновенность частной жизни пострадавшей.

Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Расследование уголовного дела продолжается.