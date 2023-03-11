12 марта Белгородскую область накроют дожди

Осадки, гололедные явления могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 марта на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный с переходом на западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +7 до +12 градусов.

Осадки, гололедные явления могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.