В Белгородской области бродячая собака укусила 8-летнюю девочку

По предварительной информации, медики оказали девочке необходимую помощь Фото: "КП" Архив

В социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа бездомная собака напала на 8-летнюю девочку. Животное укусило ребенка за ногу. По предварительной информации, медики оказали девочке необходимую помощь.

СУ СК РФ по Белгородской области проведет доследственную проверку по факту случившегося. Специалисты проверят достоверность информации, размещенной в соцсетях и установят все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.