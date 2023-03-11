Белгородские предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ, получат помощь

Предприниматели смогут продлить сроки уплаты платежей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 10 марта, Вячеслав Гладков подписал постановление, согласно которому предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов, смогут получить меры поддержки. В рамках помощи – продление сроков уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Этой поддержкой могут воспользоваться предприниматели приграничных районов области: Шебекинского, Валуйского, Грайворонского городских округов, а также Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов.

- Для того, чтобы получить подробную информацию, нужно обратиться к главам местного самоуправления, – рассказал глава Белгородской области в утреннем обращении в социальных сетях.