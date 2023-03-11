В Белгороде победителями первого регионального конкурса субсидий стали 35 НКО

Вячеслав Гладков вручил сертификаты победителям конкурса. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Заявки на участие в первом региональном конкурсе субсидий НКО подали 338 организаций. В число лучших вошли 35. Губернатор Вячеслав Гладков вручил сертификаты победителям конкурса. Некоммерческие организации региона получили в общей сумме 50 млн рублей в виде субсидий на реализацию своих социально значимых проектов.

- Вы — пример для подражания. Искренний и настоящий общественник делится своим временем, своими ресурсами, своими знаниями с теми, кто нуждается в помощи. Конечно, задача государства — стараться оказывать посильную помощь, если в этом есть необходимость. Я рад, что у нас эта помощь работает и выстроена на системной основе. И в прошлом году достаточно большое количество ресурсов было из областного бюджета выделено на оказание помощи организациям, в этом году мы продолжаем эту работу, — подчеркнул глава региона.

Отметили работу ресурсного центра развития гражданских инициатив, который помогает другим НКО региона привлекать грантовую поддержку. Только в 2022 году организация провела более 300 консультаций, 2600 человек прошли профильное обучение.

- Я очень рад, что мы рассчитываем не только на деньги областного бюджета. Что мы очень активно используем возможности получения помощи из федеральных источников: например, президентских грантов или частных фондов. Поэтому наша задача — через ресурсные центры научить правильно отправлять заявки, формировать обоснование и, конечно, затем качественно реализовывать эти деньги, — сказал Вячеслав Гладков.