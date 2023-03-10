9 марта на белгородских дорогах поймали 20 нетрезвых водителей

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 545 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 20 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четверо ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 44 административных материала, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 65 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 27 водителей. Также составлено 30 административных материалов в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 53 за управление технически неисправным транспортом.