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НовостиОбщество10 марта 2023 11:28

9 марта на белгородских дорогах поймали 20 нетрезвых водителей

Четверо из них попались на пьяной езде во второй раз
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 545 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 20 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четверо ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 44 административных материала, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 65 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 27 водителей. Также составлено 30 административных материалов в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 53 за управление технически неисправным транспортом.