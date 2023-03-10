Белгородцы похитили девять колес с дачного участка

С заявлением о краже в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что у него похитили девять автомобильных колес стоимостью около 15 000 рублей. Об этом информирует пресс-службы УМВД по региону.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 36-летний и 32-летний жители областного центра. По предварительным данным, один из злоумышленников арендует жильё на одном участке с потерпевшим. Увидев в общем дворе автомобильные колеса, он выбрал удобный момент и вместе с приятелем загрузил их в машину, планируя в дальнейшем сбыть. Продать похищенное подозреваемые собирались через сайт бесплатных объявлений, однако реализовать задуманное до конца не успели. Колеса были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцу.

В соответствии с п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.