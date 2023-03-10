Белгородская молодежь готовится к региональному этапу чемпионата профмастерства «Профессионалы–2023»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

С 27 марта по 16 апреля в Белгородской области пройдет региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы–2023» для конкурсантов и экспертов по 69 компетенциям. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Площадками проведения станет 21 организация, в том числе 17 профессиональных образовательных организаций и четыре вуза.

Региональный чемпионат пройдет для возрастных категорий «Юниоры» и «Основная». В категории «Юниоры» участвуют обучающиеся десть общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 16 лет. Соревнования для данной категории организованы по 5 компетенциям. В категории «Основная» примут участие конкурсанты из 40 образовательных организаций в возрасте от 17 до 22 лет.

В рамках регионального чемпионата пройдут мероприятия деловой программы для гостей и участников состязаний. Для школьников области будут организованы мастер-классы, профессиональные пробы и другие интересные мероприятия.

Победители регионального чемпионата войдут в состав сборной Белгородской области, которая примет участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале чемпионата «Профессионалы», который состоится в Санкт-Петербурге.