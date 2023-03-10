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НовостиОбщество10 марта 2023 7:27

В Белгородской области возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

Об этом сообщил губернатор
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков уверен, что нужно помочь белгородским фермерам, у кого есть излишки продукции, реализовать ее на ярмарках.

Вячеслав Гладков уверен, что нужно помочь белгородским фермерам, у кого есть излишки продукции, реализовать ее на ярмарках.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Вчера, 9 марта, во время прямого эфира на региональном телевидении глава Белгородчины Вячеслав Гладков предложил возобновить проведение сельскохозяйственных ярмарок.

- Нужно помочь белгородским фермерам, у кого есть излишки продукции, реализовать ее на ярмарках, - заявил Вячеслав Владимирович. - Мне кажется, мы должны вернуться к формату сельскохозяйственных ярмарок.

Соответствующее поручение во время прямого эфира глава региона дал своему заместителю Юлии Щедриной.