В Белгородской области возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

Вячеслав Гладков уверен, что нужно помочь белгородским фермерам, у кого есть излишки продукции, реализовать ее на ярмарках. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Вчера, 9 марта, во время прямого эфира на региональном телевидении глава Белгородчины Вячеслав Гладков предложил возобновить проведение сельскохозяйственных ярмарок.

- Нужно помочь белгородским фермерам, у кого есть излишки продукции, реализовать ее на ярмарках, - заявил Вячеслав Владимирович. - Мне кажется, мы должны вернуться к формату сельскохозяйственных ярмарок.

Соответствующее поручение во время прямого эфира глава региона дал своему заместителю Юлии Щедриной.