Белгородец обокрал уснувшего собутыльника

Оперативникам удалось изъять большую часть принадлежащего потерпевшему имущества. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Волоконовскому району с заявлением о краже обратился 44-летний мужчина. Он сообщил, что из его дома похитили имущество. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 31-летний местный житель.

По предварительным данным, потерпевший был в гостях у злоумышленника и после распития спиртных напитков уснул. Подозреваемый воспользовался ситуацией и, вытащив из кармана приятеля ключ, отправился к нему домой. Добычей фигуранта стали пылесос, телевизор, микроволновая печь, газовый баллон, паяльная лампа, мешок цемента, снеговая лопата, пятидесятилитровая алюминиевая кастрюля и металлолом. Похищенное мужчина сбыл. Оперативникам удалось установить покупателя и изъять большую часть принадлежащего потерпевшему имущества.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.