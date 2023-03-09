Ревнивый белгородец камнем повредил машину жены

Белгородец камнем помял машину жены. Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию Белгорода обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что обнаружила свой автомобиль с разбитым стеклом и многочисленными вмятинами. Правоохранители установили, что виновником порчи транспортного средства оказался 35-летний супруг белгородки.

По предварительным данным, мужчина совершил злодеяние в приступе ревности. Будучи под действием алкоголя, белгородец стал камнем наносить повреждения припаркованному у дома автомобилю, принадлежащему его жене. Сумма ущерба составила более 22 000 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.