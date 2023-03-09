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НовостиОбщество9 марта 2023 14:01

В пятницу в Белгороде пройдут небольшие дожди

Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Днем местами пройдут небольшие дожди.

Днем местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью в регионе пройдет небольшой дождь. Днем также местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южной четверти 8-13 метров в секунду, днем северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем потеплеет от 5 до 10 градусов.

В областном центре ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов со знаком плюс.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, садки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.