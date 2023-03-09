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НовостиСпорт9 марта 2023 12:54

Юные белгородские спортсмены завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире

Соревнования по тхэквондо проходили в Смоленске
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В соревновании приняли участие более 700 спортсменов.

В соревновании приняли участие более 700 спортсменов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Бойцы тхэквондо из Белгородской области завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире «Кубок дружбы». Спортивные состязания проходили в Смоленске. На соревнования в этом году приехали более 600 спортсменов из 10 регионов России и 120 атлетов из Республики Беларусь.

По результатам состязания золото взяли Милана Боярская, Светлана Селезнёва, Артём Тихонов и Кристина Василенко. Копилку с серебром пополнили Тимофей Сиренко, Полина Чернова, Светлана Селезнёва, Артемий Патокин и Нелли Носович. С почетной бронзой домой вернулись Полина Растворцева, Дмитрий Агеев, Элина Остапенко.

К выступлениям юных спортсменов готовили в СШОР №1 Белгородской области тренеры Ольга Селезнёва и Сергей Одинцов.