Белгородские взрывотехники с начала года обезвредили 41боеприпас времен Великой Отечественной войны

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

На территории Белгородской области ведется активная работа по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки по-прежнему встречаются в лесах, на полях, приусадебных участках и улицах городов и сел.

Так, с начала года белгородские спасатели уже обезвредили и уничтожили 41 боеприпас, среди которых 40 единиц артиллерийских снарядов и одна авиабомба. На днях в селе Черкасское Яковлевского городского округа взрывотехники ликвидировали четыре артиллерийские мины 76 мм. Их вывезли на специальный полигон и уничтожили в соответствии с установленными правилами безопасности.

Региональное ГУ МЧС России напоминает, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

- при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать с ним любые действия.