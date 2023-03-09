В Белгороде обустроят прогулочную зону на берегу реки

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Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова сообщила, что в этом году продолжится расчистка реки Гостенка на участке от улицы Белинского до автомобильного моста улицы Механизаторов. Протяженность участка составляет порядка 1,7 километра.

Семенкова отметила, что работы будут проходить в два этапа. На сегодняшний день специалисты уже очистили водоохранную зону от клена ясенелистного на площади 5,3 га.

- При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены дноуглубительные работы и выполаживание берега. После приведения территории в порядок приступим к обустройству прогулочной зоны, - поделиласт Елена Семенкова.