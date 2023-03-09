Белгородский губернатор проверил, в каких условиях проходят службу срочники

Места отдыха и приема пиши сухие и теплые, несмотря на полевые условия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков навестил военнослужащих срочной службы. Глава региона осмотрел, в каких условиях проживают солдаты и отметил, что места отдыха и приема пиши сухие и теплые, несмотря на полевые условия. Помещения отапливаются и соответствуют нормам противопожарной безопасности.

Кроме того, у военнослужащих нет проблем с питанием, а все бытовые вопросы, в том числе и помывка личного состава, организованно решаются через помощь со стороны муниципального образования. Военные ежедневно общаются с администрацией.

- Сейчас у парней есть просьба по дополнительному спецснаряжению. Конечно, нашим защитникам поможем. Постараемся сделать это уже сегодня. В Белгородскую область звонят мамы со всей страны. Переживают. Хочу сказать, что ваши сыновья достойно несут воинскую службу, а мы будем и дальше стараться помочь тем, чем можем, - подчеркнул глава Белгородской области.