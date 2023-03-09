Маршрут городского поезда в Белгороде с 13 марта продлят до Разумного

У пассажиров появится возможность пересесть в Белгороде на поезда других направлений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 13 марта начнут действовать некоторые изменения в расписании пригородных и городских поездов. Так, достигнуто соглашение между Министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области и Пригородной пассажирской компанией «Черноземье» о продлении маршрута следования утреннего рейса городского поезда до станции Разумное и назначении вечернего рейса по маршруту Белгород - Разумное - Белгород.

С понедельника скорректировано расписание пригородных поездов для организации единого графика на участке Белгород – Готня. У пассажиров появится возможность пересесть в Белгороде на поезда других направлений:

№ 6011 отправлением со ст. Томаровка в 16-23, прибытием на ст. Белгород в 17-29;

№ 6002 отправлением со ст. Белгород в 8-32, прибытием на ст. Готня в 10-33;

№ 6001 отправлением со ст. Готня в 15-25, прибытием на ст. Белгород в 17-29;

№ 6107 отправлением со ст. Белгород в 08-31, прибытием на ст. Нежеголь в 09-39;

№ 6108 отправлением со ст. Нежеголь в 16-22, прибытием на ст. Белгород в 17-30;

№ 6313 отправлением со ст. Белгород в 17-35, прибытием на ст. Наумовка в 18-18;

№ 6001 отправлением со ст. Наумовка в 18-33, прибытием на ст. Белгород в 19-14.