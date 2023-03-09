Олег Сирота встретился с фермерами белгородского приграничья

Олег Сирота Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота побывал в Белгородской области по приглашению регионального правительства. Как отметила зам губернатора Юлия Щедрина, в области планируют создать ассоциацию фермеров и выстроить партнёрские отношения с «Народным фермером», поскольку регион сейчас в непростых условиях, а развиваться и обмениваться опытом нужно.

В Белгородской области ведут деятельность порядка 2 тысяч фермеров и КФХ. Очень актуален вопрос о возмещении им убытков, которые несут из-за обстрелов со стороны Украины. Скорее всего 26 хозяйств не смогут в этом году приступить к проведению весенних полевых работ. Без поддержки государства им будет сложно продолжать вести деятельность, сохранять рабочие места, выплачивать зарплату.

- Наша задача – защита и отстаивание интересов фермеров. В частности, мы считаем, что практика оказания поддержки фермерам регионов, пострадавших от военных действий должна распространяться и на Белгородскую область. Хозяйства, в которых мы побывали, работают в условиях постоянных обстрелов, потерь техники, животных, зданий – это колоссальные убытки. Нельзя допустить того, чтобы они прекратили свою деятельность. В этом случае работы на селе не будет и село опустеет. Мы обязательно будем решать и в Минсельхозе РФ, и в Правительстве РФ вопрос о выплате этим хозяйствам компенсации, чтобы они смогли продолжить свою работу, – подчеркнул Олег Сирота.