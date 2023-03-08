Белгородские росгвардейцы сняли патриотический клип в поддержку участников СВО

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники СОБР «Белогор» регионального управления Росгвардии стали героями патриотического клипа на песню «Держитесь ребята». Его подготовил женский коллектив Управления культуры администрации Белгородского района совместно с волонтерами области.

Таким образом, женщины Белгородчины решили выразить благодарность и поддержку защитникам Родины, особенно тем, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО.

- Благодаря вам, наши защитники, мы были, есть и остаемся главным символом весны и источником жизни, - отметила участница клипа, представитель волонтерского движения Юлия Брыжа. - За вашими мужественными спинами мы чувствуем себя уверенно и спокойно. Так, как чувствует себя женщина рядом с настоящим мужчиной, с которым ничего не страшно, для которого нет невыполнимых задач. А сегодня мы хотим, чтобы каждый из вас почувствовал нашу любовь, поддержку и наше тепло. Помните, что мы всегда с вами! Держитесь, ребята!