Порядка 200 километров инженерных сетей построят в Белгородской области

В этом году в 19 муниципалитетах региона и дальше будут обеспечивать микрорайоны ИЖС инженерной инфраструктурой Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области продолжается реализация программы «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в 19 муниципалитетах региона и дальше будут обеспечивать микрорайоны ИЖС инженерной инфраструктурой.

На территории области построят порядка 200 километров сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. На эти цели выделено более 950 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках программы возводят объекты водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Юго-Западный областного центра и Майский-80 Белгородского района. Стоимость объектов составит 138,4 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 132,9 млн рублей.