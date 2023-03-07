8 марта в Белгороде потеплеет до +8 градусов

Порывы ветра могут достигать 8-13 метров в секунду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 8 марта, белгородские синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На территории Белгородской области ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса.

Днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 8-13 метров в секунду. Воздух прогреется от до 10 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью температура воздуха от 0 до минус двух градусов. Днем по-настоящему весенняя погода – 6-8 градусов тепла.