Белгородский оперштаб прокомментировал видеоролик мобилизованных в ДНР

Чены территориальной самообороны несут добровольную службу на территории региона. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Оперштаб Белгородской области ответил на актуальные вопросы жителей региона, связанные с призывом граждан, которые входят в состав теробороны региона. Так, члены территориальной самообороны не подпадают под частичную мобилизацию в силу возраста и медицинских показаний и несут добровольную службу на территории региона. В обязанности терообороны входит содействие и участие в мероприятиях по охране объектов критически важной инфраструктуры, расположенных на территории региона, а также противодействию диверсионно-террористическим формированиям.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в видеоролике, который распространяется по сети, задействованы граждане, не имеющие отношения к сводному оперативному отряду содействия правопорядку. Воинская часть, которая попала на видео, прошла военную подготовку и слаживание в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Также отметим, что региональные органы власти не имеют полномочий в формировании и расформировании воинских частей, смене военно-учетных специальностей или передислокации войск. Это регулируется исключительно Министерством обороны РФ.