Накануне 8 марта на улицах Белгорода работал цветочный патруль

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские сотрудники ДПС с необычными помощниками в преддверии 8 марта поздравили автомобилисток с праздником. В нескольких районах областного центра нес службу цветочный патруль.

Вместе с полицейскими на дежурство заступили необычные помощники – ростовые мишки. Автомобилистки послушно останавливались по взмаху жезла и готовили документы. Но уже через мгновение расплывались в улыбке при виде тюльпанов и мягких медведей. Автоинспекторы пожелали всем автоледи душевного тепла, счастья, любви и, конечно, безопасных дорог. Особое внимание правоохранители уделили юным участницам дорожного движения. Стражи порядка поздравили их с праздником и напомнили правила пересечения проезжей части.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Участники дорожного движения от мала до велика с удовольствием с удовольствием фотографировались с медведями, и благодарили стражей порядка и их помощников за весеннее настроение и позитивные эмоции.