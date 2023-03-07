В середине апреля Белгород украсят около 500 кашпо с тюльпанами

Когда тюльпаны отцветут, их заменят готовые цветочные композиции из многолетних и однолетних растений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Пока погода не спешит дарить весеннее настроение белгородцам, работы по подготовке мобильных цветников идут полным ходом. Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова рассказала, что первый этап для мобильного озеленения Белгорода пройден – подготовлено порядка 500 кашпо с тюльпанами. Они порадуют горожан буйным цветом уже к середине апреля.

Озеленители сочетали в кашпо луковицы тюльпанов разных сортов. Отчего популярные пешеходные и автомобильные маршруты Белгорода быстро преобразятся и наполнятся красками ранней весной.

Уже сейчас ведется работа над летним наполнением кашпо. Когда тюльпаны отцветут, их заменят готовые цветочные композиции из многолетних и однолетних растений. В мобильных цветниках появятся композиции из десяти видов растений - плектрантуса, вербены, пилеи, хлорофитума, бегонии и других.

Их высаживают уже сейчас в специальные сумки, которые отшивают в механико-технологическом колледже. Специалисты колледжа разработали технологию изготовления и лекала этих изделий. В пошиве участвуют студенты под руководством преподавателей.