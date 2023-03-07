В Белгородской области шесть многодетных семей получили ключи от собственного жилья

Уютные коттеджи для многодетных семей построили в поселке Красная Яруга и селе Сергиевка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области продолжают выдавать собственное новое жилье многодетным семьям региона. Еще шесть семей в Краснояружском районе получили ключи от домов. С важным событием новоселов поздравили заместитель руководителя региона – министр земельных и имущественных отношений Рустэм Зайнуллин и глава администрации муниципалитета Андрей Миськов.

- Сегодня мы радуемся знаменательному событию вместе с семьями, которые стали участниками губернаторской программы. Впереди у них приятные хлопоты, связанные с переездом в собственное жилье. Желаю, чтобы ваши дома всегда были наполнены звонким детским смехом, чтобы в них царили счастье, любовь, уют и благополучие. С новосельем! – отметил глава.

Уютные коттеджи для многодетных семей построили в поселке Красная Яруга и селе Сергиевка. Все новостройки – теплые, просторные, комфортные с современной планировкой и отделкой. В них есть все необходимое – детские комнаты, спальня, кухня, гостиная, санузел с сантехникой, благоустроенная территория. В ближайшее время семьи смогут переехать в свои дома.