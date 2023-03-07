34 белгородца с ОВЗ в этом году смогут отправиться в санатории Крыма по путевке

Путевки получат люди с заболеваниями и последствиями травм спинного или головного мозга. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году 34 инвалида из Белгородской области получат путевки в крымские санатории. Путевки получат люди с заболеваниями и последствиями травм спинного или головного мозга. Продолжительность лечения составляет 24 календарных дня.

Чтобы получить путевку на лечение, нужно обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства. Компенсируется стоимость проезда в обе стороны при перемещении на железнодорожном, автомобильном транспорте и на авиалайнере. Размер компенсации определяется по предоставленным чекам, но не может превышать 15 тысяч рублей.

Напомним, путевки в санатории и компенсация за проезд предоставляются не чаще одного раза в три года человеку с ОВЗ, постоянно проживающему на территории Белгородской области. Однако инвалиды I группы в случае необходимости имеют право дважды воспользоваться этим видом поддержки граждан в указанный период.