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НовостиОбщество7 марта 2023 12:57

34 белгородца с ОВЗ в этом году смогут отправиться в санатории Крыма по путевке

Из областного бюджета на их лечение выделено 7,2 миллиона рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Путевки получат люди с заболеваниями и последствиями травм спинного или головного мозга.

Путевки получат люди с заболеваниями и последствиями травм спинного или головного мозга.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году 34 инвалида из Белгородской области получат путевки в крымские санатории. Путевки получат люди с заболеваниями и последствиями травм спинного или головного мозга. Продолжительность лечения составляет 24 календарных дня.

Чтобы получить путевку на лечение, нужно обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства. Компенсируется стоимость проезда в обе стороны при перемещении на железнодорожном, автомобильном транспорте и на авиалайнере. Размер компенсации определяется по предоставленным чекам, но не может превышать 15 тысяч рублей.

Напомним, путевки в санатории и компенсация за проезд предоставляются не чаще одного раза в три года человеку с ОВЗ, постоянно проживающему на территории Белгородской области. Однако инвалиды I группы в случае необходимости имеют право дважды воспользоваться этим видом поддержки граждан в указанный период.