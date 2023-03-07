Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 12:19

Автобусы в Белгороде 8 марта будут работать по воскресному расписанию

В центре города ограничат стоянку транспорта на время праздничного забега
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С 9 марта автобусы будут ездить по привычному расписанию.

С 9 марта автобусы будут ездить по привычному расписанию.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 8 марта, в Белгородской агломерации общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщил региональный Организатор общественных перевозок.

Уже в четверг и в пятницу автобусы будут ездить по своему стандартному графику. Кроме того, в праздничный день в центре Белгорода будет ограничено движение транспорта. Остановку и стоянку автомобилей ограничат с 23:00 7 марта и перекроют движение с 07:00 8 марта из-за забега «Беги, дорогая, беги». Мужчинам предлагают прийти на мероприятие в классических костюмах, а женщинам — в одежде красного и розового цветов.