В Белгородской области обсудили реализацию программу детского туризма

В этом году в бесплатных поездках смогут принять участие более 12,6 тысяч школьников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области региональное управление по туризму провело совещание, где обсудили вопросы по реализации программы детского туризма, сроки и ход выполнения в 2023 году.

На сегодняшний день в регионе выбирают исполнителей услуги детских путешествий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году в бесплатных поездках смогут принять участие более 12,6 тысяч школьников 5-9 классов.

В пакет школьного путешествия будет входит трансфер на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице категории не менее 3*, питание, входные билеты на туристические объекты, участие в тематических мастер-классах, экскурсионное обслуживание.

В отбор для участия в программе могут подать заявки туроператоры, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров. Заявки принимаются до 15 марта.