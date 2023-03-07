Мобилизованному белгородцу грозит штраф за просроченный паспорт

Белгородцу в зоне СВО помогут со сменой паспорта. Фото: "КП" Архив

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее брата призвали на службу в рамках частичной мобилизации и сейчас он находится в зоне СВО. На днях военнослужащему исполнилось 45 лет, однако паспорт сменит в силу обстоятельств он не может. Белгородке позвонили из паспортного стола и пригрозили штрафом за просрочку в смене документа.

Вячеслав Гладков пообещал разобраться и помочь с этой ситуацией.

- Дал поручение своему заместителю Ивану Будлову, чтобы с паспортным столом связались. Конечно, мы предпримем все законные меры, чтобы никаких штрафов наложено не было, - ответил глава Белгородской области.