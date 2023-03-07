В Белгородской области почти полторы тысячи семей получили сертификат на маткапитал

За счет индексации в этом году сумма прибавки к маткапиталу выросла до 188 681,53 рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За первые два месяца 2023 года в Белгородской области сертификат на материнский (семейный) капитал получили 1 494 мам региона. Из них 716 – на первого ребенка, 778 – на второго и последующих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

с 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 946,72 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года. Также на выплату могут рассчитывать родители, которые еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Повышенный размер материнского капитала, который дается на второго ребенка, начиная с 2020 года, составляет 775 628,25 рублей. Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. За счет индексации в этом году сумма прибавки к маткапиталу выросла до 188 681,53 рублей.