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НовостиОбщество7 марта 2023 7:19

Артисты Белгородской области за прошлый год дали больше 200 концертов в воинских частях

В регионе есть 10 автомобилей, оборудованных звуком и светом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В этом году концертов для военных будет больше.

В этом году концертов для военных будет больше.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков рассказал в утреннем обращении, что за прошлый год белгородские артисты дали больше 200 концертов в воинских частях. Выступления проводятся на передвижных сценических площадках. В регионе есть десять специализированных автомобилей, которые оборудованы звуком и светом.

- И я уверен, что те эмоции, которыми делятся наши артисты с нашими парнями, очень ценны для них. Потому что, хотя бы ненадолго, это позволяет отвлечься, посмотреть на красоту, танцы, послушать замечательные песни, попеть вместе с артистами, вспомнить родной дом. Это дорогого стоит, - подчеркнул губернатор.

Глава региона также выразил уверенность в том, что в этом году концертов будет больше. А все заявки от военнослужащих, командиров полков региональные власти стараются быстро удовлетворить.