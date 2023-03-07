Еще в двух муниципалитетах Белгородской области школы могут отправить на удаленку

Дистант могут ввести еще в двух округах Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 6 марта к губернатору обратились обеспокоенные родители школьников Новооскольского и Алексеевского городских округов. Жители просят ввести в муниципалитетах дистанционное обучение в школах. Утром 6 марта над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты. В результате местный житель получил осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице.

После такого случая многие родители еще больше обеспокоились безопасностью своих детей. Вячеслав Гладков ответил, что 7 марта еще раз рассмотрят необходимость перевода детей на дистанционный формат обучения.

- Напоминаю, что родители могут перевести детей на дистант самостоятельно, это можно сделать в любой момент, никто вам не помешает. В Новом Осколе и других населенных пунктах мы оцениваем ситуацию по многим факторам. На оперштабе рассмотрим необходимость перевода детей на дистант. Обязательно сообщим, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.