7 марта в Белгородской области пройдет мокрый снег с дождем

Осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 7 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днём небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем от ноля до +5 градусов. В Белгороде ночью от 3 до 5 градусов мороза, днём от 3 до 5 градусов тепла.

Осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.